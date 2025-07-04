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Могут ли плательщики единого налога третьей группы использовать солнечные панели для собственных нужд

21:25, 4 июля 2025
Использование солнечных панелей для собственных нужд не лишает предпринимателей права находиться на упрощенной системе, если они не продают производимую электроэнергию третьим лицам.
Могут ли плательщики единого налога третьей группы использовать солнечные панели для собственных нужд
Иллюстративное фото из открытых источников
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, имеют ли право плательщики единого налога третьей группы использовать солнечные панели для собственных нужд.

Согласно п. 291.2 Налогового кодекса Украины, упрощенная система налогообложения, учета и отчетности — это особый механизм взимания налогов и сборов, предусматривающий замену уплаты отдельных налогов и сборов.

Пунктом 291.5 НКУ определены виды деятельности, при осуществлении которых юридические лица не могут быть плательщиками единого налога третьей группы.

В частности, не могут быть плательщиками единого налога третьей группы субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, экспорт, импорт, продажу подакцизных товаров (кроме розничной торговли горюче-смазочными материалами в емкостях до 20 литров и деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива, сидра, перри (без добавления спирта) и столовых вин) (подп. 3 подп. 291.5.1 НКУ).

Согласно подп. 14.1.145 НКУ, подакцизные товары (продукция) — это товары по кодам согласно УКТ ВЭД, на которые установлены ставки акцизного налога.

Согласно п. 215.1 НКУ, к подакцизным товарам, в частности, относится электрическая энергия.

В то же время, согласно подп. 213.2.8 и 213.2.9 НКУ, не подлежат налогообложению акцизом операции по реализации электроэнергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками и/или из возобновляемых источников энергии; передача для собственного потребления в пределах одного предприятия электроэнергии (по коду 2716 00 00 00 согласно УКТ ВЭД), произведенной на этом предприятии.

Согласно подп. 14.1.29 НКУ, возобновляемые источники энергии — это источники ветровой, солнечной, геотермальной энергии, энергии волн и приливов, гидроэнергии, энергии биомассы, газа из органических отходов, газа канализационно-очистных станций, биогазов.

Таким образом, производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной энергии с помощью собственной солнечной электростанции, и её использование исключительно для собственных нужд (без продажи третьим лицам) не влияет на право субъекта хозяйствования находиться на упрощенной системе налогообложения.

Однако в случае, если плательщик единого налога осуществляет производство и поставку произведенной им электроэнергии третьим лицам, он теряет право находиться на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.

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налоговая предприниматель ФЛП ГНС

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