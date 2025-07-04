Могут ли плательщики единого налога третьей группы использовать солнечные панели для собственных нужд

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, имеют ли право плательщики единого налога третьей группы использовать солнечные панели для собственных нужд.
Согласно п. 291.2 Налогового кодекса Украины, упрощенная система налогообложения, учета и отчетности — это особый механизм взимания налогов и сборов, предусматривающий замену уплаты отдельных налогов и сборов.
Пунктом 291.5 НКУ определены виды деятельности, при осуществлении которых юридические лица не могут быть плательщиками единого налога третьей группы.
В частности, не могут быть плательщиками единого налога третьей группы субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, экспорт, импорт, продажу подакцизных товаров (кроме розничной торговли горюче-смазочными материалами в емкостях до 20 литров и деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива, сидра, перри (без добавления спирта) и столовых вин) (подп. 3 подп. 291.5.1 НКУ).
Согласно подп. 14.1.145 НКУ, подакцизные товары (продукция) — это товары по кодам согласно УКТ ВЭД, на которые установлены ставки акцизного налога.
Согласно п. 215.1 НКУ, к подакцизным товарам, в частности, относится электрическая энергия.
В то же время, согласно подп. 213.2.8 и 213.2.9 НКУ, не подлежат налогообложению акцизом операции по реализации электроэнергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками и/или из возобновляемых источников энергии; передача для собственного потребления в пределах одного предприятия электроэнергии (по коду 2716 00 00 00 согласно УКТ ВЭД), произведенной на этом предприятии.
Согласно подп. 14.1.29 НКУ, возобновляемые источники энергии — это источники ветровой, солнечной, геотермальной энергии, энергии волн и приливов, гидроэнергии, энергии биомассы, газа из органических отходов, газа канализационно-очистных станций, биогазов.
Таким образом, производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной энергии с помощью собственной солнечной электростанции, и её использование исключительно для собственных нужд (без продажи третьим лицам) не влияет на право субъекта хозяйствования находиться на упрощенной системе налогообложения.
Однако в случае, если плательщик единого налога осуществляет производство и поставку произведенной им электроэнергии третьим лицам, он теряет право находиться на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.
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