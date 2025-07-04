Хакери атакували Louis Vuitton Korea — частину особистих даних клієнтів викрадено

Постраждала корейська філія флагманського бренду LVMH — одна з найвідоміших компаній у сегменті розкоші у світі.

Фото: unsplash

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У Південній Кореї стався витік даних клієнтів компанії Louis Vuitton унаслідок хакерської атаки.

Як повідомляє Bloomberg, йдеться про інцидент, який трапився 8 червня, коли «неавторизована третя сторона» отримала доступ до внутрішніх систем Louis Vuitton Korea.

У компанії підтвердили, що частина персональної інформації клієнтів була скомпрометована.

Водночас там наголосили, що фінансові дані, зокрема дані банківських карток і рахунків, викрадені не були. За словами представників бренду, ситуацію вдалося взяти під контроль.

У Louis Vuitton Korea заявили, що наразі проводиться внутрішнє розслідування інциденту, а також повідомлено відповідні органи влади.

«Ми посилюємо кібербезпеку наших систем і співпрацюємо з провідними експертами у цій сфері», — йдеться у заяві компанії.

Це вже другий випадок за останні місяці, коли хакери атакують компанії, що входять до французького холдингу LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Зокрема, у травні стало відомо, що кібератаки зазнав також бренд Christian Dior Couture — друга за масштабом модна марка концерну. За інформацією Le Monde, цей інцидент стався ще в січні.

Як відомо, LVMH є найбільшим у світі конгломератом у сфері предметів розкоші та володіє понад 70 брендами, зокрема Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Bulgari, Sephora й іншими.

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