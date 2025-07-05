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США не відмовилися від підтримки Києва, а скасували окремі категорії допомоги – Джорджа Мелоні

08:14, 5 липня 2025
За словами прем’єр-міністерки Італії, США не кинули Україну — йдеться лише про зміну формату допомоги.
США не відмовилися від підтримки Києва, а скасували окремі категорії допомоги – Джорджа Мелоні
Фото: DW
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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні спростувала чутки про припинення підтримки України з боку США, заявивши, що Вашингтон лише переглянув постачання окремих видів озброєння. Прем’єрка також заявила, що особисто розмовляла з Дональдом Трампом про Україну та сподівається на позитивний розвиток подій. Про це повідомила агенція ANSA з посиланням на виступ Мелоні на форумі в Массерії.

«США не припинили постачати зброю й надавати підтримку Україні, вони переглянули своє рішення щодо постачання конкретних компонентів, включно із зенітними установками. Це, безумовно, важливий факт, але зовсім не схожий на повне відсторонення США, про яке повідомляли», – зазначила Мелоні, відповідаючи на запитання про можливе скорочення американської допомоги Києву.

Як раніше повідомляли американські медіа, зокрема, Politico, Пентагон призупинив постачання до України частини обіцяного озброєння — включно з ракетами для систем Patriot, високоточними артилерійськими снарядами та ракетами типу Hellfire, які використовують українські F-16 та дрони. За даними джерел видання, рішення ухвалив заступник очільника Міноборони США з політичних питань Елбрідж Колбі після перегляду запасів боєприпасів.

У свою чергу, згодом Елбрідж Колбі підкреслив, що Пентагон «продовжує надавати Президенту США надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні» після повідомлень про зупинку постачання.

Згодом стало відомо, що рішення про призупинення військової допомоги Україні було ухвалено в односторонньому порядку очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

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США зброя Київ Україна Дональд Трамп Італія

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