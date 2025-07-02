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США призупиняють постачання для України деяких боєприпасів і ракет для ППО — Politico

08:29, 2 липня 2025
Причиною рішення стали побоювання Пентагону щодо критичного зниження запасів артилерії, ракет Patriot, Hellfire та іншої високоточної зброї.
США призупиняють постачання для України деяких боєприпасів і ракет для ППО — Politico
Ілюстративне фото, джерело - mil.in.ua
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Пентагон призупинив постачання до України частини обіцяного озброєння — включно з ракетами для систем Patriot, високоточними артилерійськими снарядами та ракетами типу Hellfire, які використовують українські F-16 та дрони. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох поінформованих осіб.

За даними джерел, рішення ухвалив заступник очільника Міноборони США з політичних питань Елбрідж Колбі після перегляду запасів боєприпасів.

Вказується, що у Пентагоні занепокоєні тим, що запаси артилерії, систем ППО та високоточної зброї знижуються до критичного рівня.

Хоча початкове рішення про затримку частини допомоги було ухвалене ще на початку червня, воно почало реалізовуватися лише зараз — на тлі нових масованих атак РФ на Київ та інші міста, вказує видання.

За словами співрозмовників видання, Пентагон офіційно не коментує ситуацію.

Натомість у Білому домі заявили, що рішення було ухвалене «в інтересах національної безпеки США». Заступниця речника Білого дому Анна Келлі наголосила: «Міць Збройних сил США залишається беззаперечною — просто запитайте Іран».

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США зброя Україна війна Міноборони Пентагон

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