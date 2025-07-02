США приостанавливают поставки для Украины некоторых боеприпасов и ракет для ПВО — Politico

Причиной решения стали опасения Пентагона по поводу критического снижения запасов артиллерии, ракет Patriot, Hellfire и другого высокоточного оружия.

Иллюстративные фото, источник - mil.in.ua

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Пентагон приостановил поставки в Украину части обещанного вооружения — включая ракеты для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты типа Hellfire, которые используют украинские F-16 и беспилотники. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех осведомленных источников.

По данным источников, решение принял заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби после пересмотра запасов боеприпасов.

Отмечается, что в Пентагоне обеспокоены тем, что запасы артиллерии, систем ПВО и высокоточного вооружения снижаются до критического уровня.

Хотя первоначальное решение о приостановке части помощи было принято еще в начале июня, оно начало реализовываться только сейчас — на фоне новых массированных атак РФ на Киев и другие города, отмечает издание.

По словам собеседников Politico, Пентагон официально ситуацию не комментирует.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что решение было принято «в интересах национальной безопасности США». Заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула: «Мощь Вооруженных сил США остается бесспорной — просто спросите у Ирана».

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