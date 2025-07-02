Трамп заявил, что Израиль принял условия 60-дневного прекращения огня в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль принял условия для 60-дневного прекращения огня в Секторе Газа. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, его представители «провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по поводу ситуации в Секторе Газа».

«Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне.

Катарцы и египтяне, которые приложили немало усилий для достижения мира, передадут это окончательное предложение.

Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится — ОНА ТОЛЬКО УХУДШИТСЯ», — написал Трамп.