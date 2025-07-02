Трамп заявив, що Ізраїль прийняв умови 60-денного припинення вогню в Газі

Перемир’я триватиме 60 днів, протягом яких США спробують домовитися з усіма сторонами про завершення війни на Близькому Сході.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль прийняв умови для 60-денного припинення вогню в Секторі Гази. Про це він зазначив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, його представники «провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїльтянами з приводу ситуації в Секторі Газа».

«Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні.

Катарці та єгиптяни, які доклали чимало зусиль для досягнення миру, передадуть цю остаточну пропозицію.

Я сподіваюся, що заради блага Близького Сходу ХАМАС прийме цю угоду, бо ситуація не покращиться – ВОНА ТІЛЬКИ ПОГІРШИТЬСЯ», — написав Трамп.

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