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В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією постійних представників держав-учасниць ОБСЄ

07:54, 2 липня 2025
Під час зустрічі обговорили роль ОБСЄ у подоланні наслідків російської агресії та підтримці суверенітету України.
В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією постійних представників держав-учасниць ОБСЄ
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В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією постійних представників держав-учасниць ОБСЄ. Про це повідомляє ОП.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із делегацією постійних представників держав-учасниць ОБСЄ: Австрії, Італії, Ісландії,  Канади, Мальти, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії, а також заступників голів місій Естонії, Литви, Ліхтенштейну та Чехії.

Під час зустрічі обговорили залучення ОБСЄ до подолання наслідків російської агресії та сприяння тому, щоб притягнути Росію до відповідальності.

Держави-партнери України в ОБСЄ наголосили, що їхній візит – це прояв солідарності та підтримки.

«Україна готова до конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами для досягнення справедливого миру на основі поваги до територіальної цілісності, суверенітету й незалежності нашої держави. Ми вдячні за візит солідарності в Україну постійних представників держав – учасниць ОБСЄ як підтвердження чіткої підтримки України з боку ОБСЄ», – сказав Ігор Брусило.

Він відзначив зусилля фінського головування в ОБСЄ для збереження ключової уваги Організації до загарбницької війни Росії проти України.

Партнери України в ОБСЄ запевнили в тому, що й надалі рішуче застосовуватимуть усі наявні механізми Організації для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

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ОБСЄ офіс президента

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