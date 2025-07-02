Під час зустрічі обговорили роль ОБСЄ у подоланні наслідків російської агресії та підтримці суверенітету України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією постійних представників держав-учасниць ОБСЄ. Про це повідомляє ОП.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із делегацією постійних представників держав-учасниць ОБСЄ: Австрії, Італії, Ісландії, Канади, Мальти, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії, а також заступників голів місій Естонії, Литви, Ліхтенштейну та Чехії.

Під час зустрічі обговорили залучення ОБСЄ до подолання наслідків російської агресії та сприяння тому, щоб притягнути Росію до відповідальності.

Держави-партнери України в ОБСЄ наголосили, що їхній візит – це прояв солідарності та підтримки.

«Україна готова до конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами для досягнення справедливого миру на основі поваги до територіальної цілісності, суверенітету й незалежності нашої держави. Ми вдячні за візит солідарності в Україну постійних представників держав – учасниць ОБСЄ як підтвердження чіткої підтримки України з боку ОБСЄ», – сказав Ігор Брусило.

Він відзначив зусилля фінського головування в ОБСЄ для збереження ключової уваги Організації до загарбницької війни Росії проти України.

Партнери України в ОБСЄ запевнили в тому, що й надалі рішуче застосовуватимуть усі наявні механізми Організації для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.