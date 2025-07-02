В Офисе Президента состоялась встреча с делегацией постоянных представителей государств-участников ОБСЕ

В Офисе Президента состоялась встреча с делегацией постоянных представителей государств-участниц ОБСЕ. Об этом сообщает ОП.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Брусило провел встречу с делегацией постоянных представителей государств-участниц ОБСЕ: Австрии, Италии, Исландии, Канады, Мальты, Германии, Норвегии, Польши, Словении, Словакии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также заместителей глав миссий Эстонии, Литвы, Лихтенштейна и Чехии.
Во время встречи обсуждалось привлечение ОБСЕ к преодолению последствий российской агрессии и содействие в привлечении России к ответственности.
Государства-партнеры Украины в ОБСЕ подчеркнули, что их визит — это проявление солидарности и поддержки.
«Украина готова к конструктивному взаимодействию с международными партнерами для достижения справедливого мира на основе уважения к территориальной целостности, суверенитету и независимости нашего государства. Мы благодарны за визит солидарности в Украину постоянных представителей государств — участниц ОБСЕ как подтверждение четкой поддержки Украины со стороны ОБСЕ», — заявил Игорь Брусило.
Он отметил усилия финского председательства в ОБСЕ по сохранению ключевого внимания Организации к захватнической войне России против Украины.
Партнеры Украины в ОБСЕ заверили, что и впредь будут решительно использовать все имеющиеся механизмы Организации для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине.
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