В Офисе Президента состоялась встреча с делегацией постоянных представителей государств-участников ОБСЕ

В ходе встречи обсудили роль ОБСЕ в преодолении последствий российской агрессии и поддержке суверенитета Украины.

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В Офисе Президента состоялась встреча с делегацией постоянных представителей государств-участниц ОБСЕ. Об этом сообщает ОП.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Брусило провел встречу с делегацией постоянных представителей государств-участниц ОБСЕ: Австрии, Италии, Исландии, Канады, Мальты, Германии, Норвегии, Польши, Словении, Словакии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также заместителей глав миссий Эстонии, Литвы, Лихтенштейна и Чехии.

Во время встречи обсуждалось привлечение ОБСЕ к преодолению последствий российской агрессии и содействие в привлечении России к ответственности.

Государства-партнеры Украины в ОБСЕ подчеркнули, что их визит — это проявление солидарности и поддержки.

«Украина готова к конструктивному взаимодействию с международными партнерами для достижения справедливого мира на основе уважения к территориальной целостности, суверенитету и независимости нашего государства. Мы благодарны за визит солидарности в Украину постоянных представителей государств — участниц ОБСЕ как подтверждение четкой поддержки Украины со стороны ОБСЕ», — заявил Игорь Брусило.

Он отметил усилия финского председательства в ОБСЕ по сохранению ключевого внимания Организации к захватнической войне России против Украины.

Партнеры Украины в ОБСЕ заверили, что и впредь будут решительно использовать все имеющиеся механизмы Организации для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине.

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