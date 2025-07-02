Новый порядок согласования премирования и предоставления материальной помощи для руководителей аппаратов судов от Верховного Суда до местных судов – документ

Из текста нового Порядка согласования премирования исчезли упоминания об экономии фонда оплаты труда и надбавках за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация 27 июня 2025 года утвердила новый Порядок согласования премирования и предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов руководителям аппаратов Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов и их заместителям, начальникам территориальных управлений ГСА Украины и их заместителям.

Соответственно старая редакция Порядка, утвержденная ГСА 6 июля 2017 года, утратила силу.

Новый порядок согласования премирования и предоставления материальной помощи, как отметили в ГСА, создан с целью приведения нормативной базы ГСА в соответствие с актуальным законодательством о государственной службе.

Как отмечено в документе, новым Порядком определяются «единые подходы к согласованию премирования и предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов руководителям аппаратов Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных судов и их заместителям, начальникам территориальных управлений ГСА Украины и их заместителям, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей Председателем ГСА Украины и руководителям аппаратов местных судов и их заместителям, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей начальниками территориальных управлений ГСА Украины».

По сравнению с предыдущей редакцией Порядка, из документа исчезли упоминания о премировании при наличии экономии фонда оплаты труда и о выплате надбавок за интенсивность труда и за выполнение особо важной работы.

«Рішення про преміювання та розмір премії керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних судів та їх заступникам, приймається керівниками апаратів цих судів шляхом видання наказу за письмовим погодженням з Головою ДСА України, відповідно до подання голови Верховного Суду, вищого спеціалізованого, апеляційного суду із зазначенням розміру преміювання.

Рішення про преміювання та розмір премії керівникам апаратів місцевих судів та їх заступникам, приймається керівниками апаратів цих судів шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником відповідного територіального управління ДСА України згідно з поданням голови суду із зазначенням розміру преміювання.

Рішення про преміювання та розмір премії начальникам територіальних управлінь ДСА України, їх заступникам, приймається начальником територіального управління шляхом видання наказу за письмовим погодженням з Головою ДСА України, відповідно до подання територіального управління із зазначенням розміру преміювання», - зазначено у Порядку.

Конкретні умови, критерії, розміри преміювання, порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання у Верховному Суді, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судах, територіальних управліннях ДСА України визначаються в положенні про преміювання відповідного суду, територіального управління ДСА України.

Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих і апеляційних судів та їх заступникам приймається головами відповідних судів (або особами, які здійснюють їх адміністративні повноваження) шляхом видання наказу у межах затвердженого фонду оплати праці.

Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів місцевих судів та їх заступникам приймається головами відповідних судів або особами, які здійснюють їх адміністративні повноваження шляхом видання наказу (розпорядження) у межах затвердженого фонду оплати праці.

С полным текстом новой редакции Порядка согласования премирования и предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.