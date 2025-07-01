Приоритет очевиден – это урегулирование деятельности правоохранительных органов – Ольга Стефанишина

Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что сейчас — самое время расставить приоритеты в отношении будущих реформ, в частности, это касается и правоохранительной системы.

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До того как будет принято решение об открытии первого переговорного Кластера в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз, важно определить приоритеты относительно будущих реформ в государстве.

Такое заявление вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сделала во время своего выступления на мероприятии «Комплексная реформа правоохранительной системы как ключевой элемент евроинтеграции Украины», которое состоялось 1 июля в Киеве.

В ходе конференции был представлен План мероприятий, направленных на выполнение Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023–2027 годы.

В мероприятии также приняли участие министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, временный поверенный в делах Представительства ЕС в Украине – руководитель Программ сотрудничества Представительства Штефан Шлейнинг, глава Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС в Украине) Рольф Холмбо и многие другие.

«Мы собрались, чтобы обсудить не только амбициозные планы трансформации правоохранительной системы, но и их непосредственную реализацию. Реформа правоохранительных органов была одной из 7 политических рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых позволило нам сделать шаг к членству в ЕС. Речь идет о комплексном пересмотре работы правоохранительных органов — с целью создания эффективной, структурированной системы, которая гарантирует баланс и доступ к правосудию, чтобы органы правопорядка могли беспрепятственно обеспечивать самое главное – справедливость», – отметила вице-премьер-министр.

По ее словам, чтобы реализовать эти стремления и создать систему европейского образца, был разработан и в мае 2023 года утвержден Президентом Украины Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка, а в 2024 году – План мероприятий к нему. Разработка этого документа объединила чрезвычайно широкий круг участников: и Офис Генерального прокурора, и государственные, и правоохранительные структуры, и судебные органы, в частности Министерство юстиции как орган исполнительной власти.

«Министерство юстиции играет ключевую роль в обеспечении баланса в системе правосудия и доступа к нему. Поэтому для нас приоритетом является реализация Плана мероприятий. Документ синхронизирован с блоком „Юстиция, свобода и безопасность“ Дорожной карты по вопросам верховенства права, который является необходимым шагом для открытия переговоров с ЕС по первому Кластеру „Основы“. Только на прошлой неделе все лидеры Европейского Союза (за исключением одного) подтвердили, что Украина готова к открытию переговоров по этому Кластеру. А это означает, что сейчас — самое время расставить приоритеты в отношении будущих реформ, в частности правоохранительной системы. На мой взгляд, приоритет очевиден — это урегулирование деятельности органов правопорядка», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Она отметила, что результатом трансформаций и реформ последнего десятилетия стало, в частности, создание ряда правоохранительных органов с разнообразными структурами и полномочиями, выполняющих те или иные социально и общественно важные цели. Сегодня этот процесс требует упорядочивания.

Вице-премьер-министр отдельно акцентировала внимание на наличии высокого общественного запроса на серьезные, многоуровневые, структурные изменения.

«Мы прошли значительный путь к восстановлению доверия, созданию институтов, которые бы ее гарантировали. Это антикоррупционные институты, судебные органы, несколько этапов реформирования органов, которые способствуют восстановлению правосудия в части подсанкционных лиц, управления уголовными активами, полученными незаконным путем, и т.д. Таких процессов много за плечами Правительства, Парламента, и сегодня очень важен дискурс в обществе, который открывает новое десятилетие перемен для нашего Государства. Горжусь возможностью говорить об этом с вами, слышать ваши мнения. Министерство юстиции остается вашим надежным союзником в реализации инициатив, которые помогают восстановить справедливость, способствовать справедливости и гарантировать ее», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что комплексная реформа правоохранительной системы — это часть переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз и анонсировал шесть направлений реформы.

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