Сенат США одобрил законопроект Трампа о налоговой политике — решающий голос был за Венсом

Сенат США с минимальным преимуществом одобрил масштабный законопроект Дональда Трампа.

Источник фото: Kent Nishimura/Bloomberg via Getty Images

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Сенат США, в котором большинство принадлежит республиканцам, с минимальным перевесом одобрил 1 июля масштабный пакет налоговых и бюджетных сокращений президента Дональда Трампа после многодневной работы по обеспечению поддержки колеблющихся сенаторов. Чтобы направить документ на подпись президенту, остался один важный шаг.

Голосование завершилось со счетом 50-50, и решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Венс, пишет CNN.

Республиканские сенаторы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз и Том Тиллис проголосовали «против» вместе с демократами.

Как указывается, многотриллионный законопроект предусматривает налоговые льготы и увеличение финансирования национальной безопасности, частично за счет самого крупного сокращения федеральной системы социальной защиты за последние десятилетия.

Что дальше: теперь масштабный законопроект должен пройти голосование в Палате представителей, прежде чем его передадут на подпись президенту. Лидеры республиканцев пытаются успеть к установленному Трампом сроку — 4 июля.

Напомним, что в США задержали мужчину, который сорвал дебаты в Сенате во время обсуждения законопроекта президента Дональда Трампа Big Beautiful Bill Act.

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