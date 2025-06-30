В США мужчина сорвал дебаты в Сенате по законопроекту Трампа Big Beautiful Bill, видео

Мужчина выкрикивал оскорбления, отказался остановиться по требованию полиции и был арестован за нарушение порядка.

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В США задержали мужчину, который сорвал дебаты в Сенате во время обсуждения законопроекта президента Дональда Трампа Big Beautiful Bill Act. Об этом сообщает Fox News.

Нарушителем оказался Аллен Д. Роджерс из Флориды. По информации правоохранителей, его арестовали за незаконное поведение, так как он отказался выполнить требования полиции и прекратить крики с балкона Сената.

Инцидент произошёл около 19:00 по местному времени, между выступлениями сенатора Берни Сандерса и лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

По словам очевидцев, Роджерс выкрикивал в сторону законодателей: «Вы ужасны!» и «Вы отвратительны!». Большая часть его реплик была непонятной, однако, по сообщениям, они были направлены в адрес республиканских сенаторов.

На момент инцидента заседание вёл сенатор-республиканец Дэйв Маккормик. Было видно, как он несколько раз обращался к охране с просьбой восстановить порядок в зале.

Правоохранители быстро вывели Роджерса из помещения, после чего дебаты продолжились. Полиция сообщила, что расследование продолжается.

Ранее Илон Маск резко раскритиковал законопроект о расходах Конгресса.

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