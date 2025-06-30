В Украине объявлен набор на 230 должностей прокуроров окружных прокуратур

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 30 июня объявила набор кандидатов на 230 должностей прокуроров окружной прокуратуры.
Данный набор КДКП объявила, опираясь на письмо Генерального прокурора Руслана Кравченко от 26 июня.
Набор начнется с 1 июля 2025 года. Прием документов будет продолжаться до 25 июля.
Окончательный перечень вакантных и временно вакантных должностей прокуроров будет указан в объявлении о проведении конкурса на назначение прокурором-стажером окружной прокуратуры согласно требованиям ч. 2 статьи 32-1 Закона «О прокуратуре».
Набор кандидатов на должность прокурора осуществляется из числа лиц, которые соответствуют требованиям, установленным статьей 27 Закона.
Так, прокурором окружной прокуратуры (в том числе прокурором – стажером окружной прокуратуры в определенных настоящим Законом случаях) по результатам отбора может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, владеющий государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, а также проходивший базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.
Кандидаты должны подать следующий перечень документов в КДКП для участия в отборе кандидатов на должность прокурора:
Конечный срок подачи документов в КДКП лицами, изъявившими желание стать прокурором – 16 час. 45 мин. 25 июля 2025 года.
Автор: Наталя Мамченко
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