Как правильно вызвать скорую в критической ситуации, чтобы она точно приехала — инструкция, которая может спасти жизнь

Как вызвать скорую помощь, чтобы она точно приехала.

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В ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти, правильно сформулированное обращение к «скорой» может стать решающим. Многие украинцы до сих пор не знают, что именно нужно сказать диспетчеру 103, чтобы не получить отказ в экстренном выезде бригады.

Когда «скорая» обязана выехать, сообщили в Гребенковской поселковой территориальной общине.

Согласно классификации вызовов, медицинская помощь делится на категории:

Категория 1 — критическое состояние (прибытие до 10 мин):

внезапная потеря сознания

остановка дыхания, судороги

боль в груди с одышкой

симптомы инсульта (перекос лица, нарушение речи, слабость конечностей)

массивное кровотечение

Категория 2 — экстренное состояние (прибытие до 20 мин):

артериальное давление выше 180/120 с тошнотой, головной болью

сильное сердцебиение, тревога

боль в груди без остановки дыхания

головокружение, неустойчивость, слабость

Категория 3 — неэкстренное состояние (бригада может не выехать):

повышенная температура без судорог

стабильно высокое давление без жалоб

общее недомогание без конкретных симптомов

Как правильно обратиться к диспетчеру?

Используйте четкие формулировки, указывающие на ухудшение состояния:

«Это произошло внезапно»

«Состояние ухудшается»

«Такого раньше не было»

«Не контролируется дома»

«Нужна экстренная помощь»

Примеры формулировок:

Инфаркт:

«Мужчина, 63 года. Внезапная боль за грудиной, не проходит 20 минут. Трудно дышит, сильная слабость. Ранее такого не было.»

«Мужчина, 63 года. Внезапная боль за грудиной, не проходит 20 минут. Трудно дышит, сильная слабость. Ранее такого не было.» Гипертонический криз:

«Мама, 72 года. Давление 220/130. Головная боль, шаткая походка, нарушена речь. Состояние не контролируется, впервые.»

«Мама, 72 года. Давление 220/130. Головная боль, шаткая походка, нарушена речь. Состояние не контролируется, впервые.» Инсульт:

«Женщина, 60 лет. Перекос лица, не говорит, не поднимает руку. Началось несколько минут назад, состояние быстро ухудшается.»

«Женщина, 60 лет. Перекос лица, не говорит, не поднимает руку. Началось несколько минут назад, состояние быстро ухудшается.» Отек легких:

«Отец, 70 лет. Очень трудно дышит, кашель с пеной, не может лечь. Состояние ухудшается. Ранее не было.»

Что делать, если диспетчер отказывает?

Скажите:

«Этот звонок записывается. У человека критическое состояние, которого ранее не было. Вы отказываетесь направить бригаду? Прошу соединить с дежурным старшим врачом.»

Все звонки на 103 фиксируются. Вы имеете право требовать помощи в критической ситуации. Правильные слова могут спасти жизнь.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», существует убеждение, что бригаду экстренной медицинской помощи можно вызывать при любых проблемах со здоровьем. Однако, как поясняет Национальная служба здоровья Украины, это не так.

«Экстренная медицинская помощь называется именно так потому, что предоставляется в экстренных неотложных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью человека», — заявляют в НСЗУ.

Неотложное состояние — это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неминуемую угрозу жизни и здоровью, и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин. А именно:

внезапное нарушение дыхания

внезапная боль в области сердца

сильное кровотечение

рвота кровью

острая боль в животе

поражение током или молнией

повреждения при аварии

ранения при обстрелах и т. д.

При этих и подобных состояниях необходимо немедленно звонить 103.

В НСЗУ подчеркивают, что «экстренка» не выезжает для того, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу.

Початок форми

Кінець форми

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