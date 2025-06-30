Как правильно вызвать скорую в критической ситуации, чтобы она точно приехала — инструкция, которая может спасти жизнь

В ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти, правильно сформулированное обращение к «скорой» может стать решающим. Многие украинцы до сих пор не знают, что именно нужно сказать диспетчеру 103, чтобы не получить отказ в экстренном выезде бригады.
Когда «скорая» обязана выехать, сообщили в Гребенковской поселковой территориальной общине.
Согласно классификации вызовов, медицинская помощь делится на категории:
Категория 1 — критическое состояние (прибытие до 10 мин):
Категория 2 — экстренное состояние (прибытие до 20 мин):
Категория 3 — неэкстренное состояние (бригада может не выехать):
Как правильно обратиться к диспетчеру?
Используйте четкие формулировки, указывающие на ухудшение состояния:
Примеры формулировок:
Что делать, если диспетчер отказывает?
Скажите:
«Этот звонок записывается. У человека критическое состояние, которого ранее не было. Вы отказываетесь направить бригаду? Прошу соединить с дежурным старшим врачом.»
Все звонки на 103 фиксируются. Вы имеете право требовать помощи в критической ситуации. Правильные слова могут спасти жизнь.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», существует убеждение, что бригаду экстренной медицинской помощи можно вызывать при любых проблемах со здоровьем. Однако, как поясняет Национальная служба здоровья Украины, это не так.
«Экстренная медицинская помощь называется именно так потому, что предоставляется в экстренных неотложных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью человека», — заявляют в НСЗУ.
Неотложное состояние — это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неминуемую угрозу жизни и здоровью, и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин. А именно:
При этих и подобных состояниях необходимо немедленно звонить 103.
В НСЗУ подчеркивают, что «экстренка» не выезжает для того, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу.
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