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В Хмельницкой области мужчина не явился в ТЦК после повестки, потому что «страдает эпилепсией и у него болит спина»: что решил суд

13:56, 30 июня 2025
Военнообязанный получил повестку, однако без уважительных причин на указанную дату и время на сбор не явилось.
В Хмельницкой области мужчина не явился в ТЦК после повестки, потому что «страдает эпилепсией и у него болит спина»: что решил суд
Фото: Getty Images
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В Хмельницкой области мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Приговор по делу № 676/5880/24 вынес Каменец-Подольский городско-районный суд.

Как указано в материалах дела, в октябре 2023 года военнообязанный, будучи годным по состоянию здоровья к прохождению военной службы и не имея оснований для отсрочки, получил повестку. Однако он без уважительных причин не явился по вызову в ТЦК и не сообщил о причине неявки, то есть уклонился от призыва во время мобилизации.

На суде обвиняемый свою вину не признал.

Он заявил, что действительно весной 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого его дважды направляли в воинские части, но там «его отказывались принять».

Он подтвердил, что получил повестку с вызовом в ТЦК, но не явился.

«Причин неявки он не помнит, возможно, у него ухудшилось состояние здоровья, так как он страдает эпилепсией и у него болит спина. Однако к врачу он не обращался. Также в 2024 году он проходил обследование в ВВК, но оно не было завершено, так как ему выдали направление на областную комиссию, на которую он не поехал из-за отсутствия средств. Вину не признает, так как постоянно находится на связи, и ничто не мешало работникам РТЦК и СП вызвать его повторно и направить в воинскую часть», — говорится в материалах дела.

Проанализировав обстоятельства, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

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