Проверки работы ТЦК – в Сухопутных войсках большинство инцидентов назвали фейками

По данным командования, 6 из 7 инцидентов, связанных с ТЦК в июне, оказались манипуляциями.

Фото: armyinform.com.ua

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Командование Сухопутных войск ВСУ обнародовало результаты проверок инцидентов, связанных с ТЦК и СП, за июнь.

Там указывают, что в июне 6 из 7 инцидентов (86%), связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и ИПСО. Лишь 36 случаев (14%) подтвердились и имели под собой реальные основания.

По результатам проверок:

1 человек отстранён от исполнения обязанностей;

5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;

30 служебных расследований продолжаются.

«Общество должно быть проинформировано о фактах нарушений, расследованиях и наказаниях всех, кто не выполнял свои должностные обязанности или нарушал Закон», — подчеркнули в Сухопутных войсках.

Ранее в Одесском ТЦК опровергли фейк о мобилизации лиц с двойным гражданством.

Также в ТЦК напомнили, что означают статус в Резерв+ и алгоритм действий в каждом случае.

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