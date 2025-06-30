Перевірки роботи ТЦК — у Сухопутних військах більшість інцидентів назвали фейками

Командування Сухопутних військ ЗСУ оприлюднило результати перевірок інцидентів, пов’язаних із ТЦК та СП у червні.
Там вказують, що у червні 6 із 7 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО. Лише 36 випадків (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави.
За результатами перевірок:
«Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон», — наголосили у Сухопутних військах.
Раніше в Одеському ТЦК спростували фейк про мобілізацію осіб із подвійним громадянством.
Також у ТЦК нагадали, що означають статуси в Резерв+ та алгоритм дій у кожному випадку.
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