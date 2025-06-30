Перевірки роботи ТЦК — у Сухопутних військах більшість інцидентів назвали фейками

За даними командування, 6 із 7 інцидентів, пов’язаних із ТЦК у червні, виявилися маніпуляціями.

Фото: armyinform.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Командування Сухопутних військ ЗСУ оприлюднило результати перевірок інцидентів, пов’язаних із ТЦК та СП у червні.

Там вказують, що у червні 6 із 7 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО. Лише 36 випадків (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави.

За результатами перевірок:

1 особу відсторонено від виконання обов’язків;

5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

30 службових розслідувань тривають.

«Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон», — наголосили у Сухопутних військах.

Раніше в Одеському ТЦК спростували фейк про мобілізацію осіб із подвійним громадянством.

Також у ТЦК нагадали, що означають статуси в Резерв+ та алгоритм дій у кожному випадку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.