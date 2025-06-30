У Верховній Раді виступають за перегляд підходів до нарахування та індексації пенсій

Серед ключових пропозицій — підвищення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень, скасування спецпенсій та впровадження накопичувального рівня.

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Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна має переглянути підходи до нарахування пенсій, щоб забезпечити гідні і справедливі виплати, які відповідають їх трудовому внеску.

За словами Гетманцева, так званий показник заміщення трудових доходів пенсією — є ключовим для оцінки рівня соціальної справедливості. Сьогодні в Україні цей показник становить близько 27%, тоді як у країнах ЄС він у середньому сягає 58% (у Польщі — 57%, Румунії — 48%, Греції — 78%).

Він вказав, що протягом останніх 10 років в Україні відбувалося зниження цього показника, зокрема через зменшення коефіцієнта трудового стажу з 1,35% до 1% під час пенсійної реформи.

«Ми повинні переглянути підходи до нарахування та індексації пенсій. Люди праці, виходячи на пенсію, повинні отримувати гідні і справедливі виплати, які відповідають їх трудовому внеску», — наголосив Гетманцев.

Він пропонує першочергово підвищити мінімальну пенсію щонайменше до 4 тисяч гривень.

Також нардеп закликав уряд і парламент невідкладно зайнятися реформою пенсійної системи. Серед першочергових кроків він назвав:

детінізацію зарплат,

скасування спеціальних пенсій для низки категорій держслужбовців,

запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

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