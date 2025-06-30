Практика судів
  1. В Україні

У Верховній Раді виступають за перегляд підходів до нарахування та індексації пенсій

14:32, 30 червня 2025
Серед ключових пропозицій — підвищення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень, скасування спецпенсій та впровадження накопичувального рівня.
У Верховній Раді виступають за перегляд підходів до нарахування та індексації пенсій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна має переглянути підходи до нарахування пенсій, щоб забезпечити гідні і справедливі виплати, які відповідають їх трудовому внеску.

За словами Гетманцева, так званий показник заміщення трудових доходів пенсією — є ключовим для оцінки рівня соціальної справедливості. Сьогодні в Україні цей показник становить близько 27%, тоді як у країнах ЄС він у середньому сягає 58% (у Польщі — 57%, Румунії — 48%, Греції — 78%).

Він вказав, що протягом останніх 10 років в Україні відбувалося зниження цього показника, зокрема через зменшення коефіцієнта трудового стажу з 1,35% до 1% під час пенсійної реформи.

«Ми повинні переглянути підходи до нарахування та індексації пенсій. Люди праці, виходячи на пенсію, повинні отримувати гідні і справедливі виплати, які відповідають їх трудовому внеску», — наголосив Гетманцев.

Він пропонує першочергово підвищити мінімальну пенсію щонайменше до 4 тисяч гривень.

Також нардеп закликав уряд і парламент невідкладно зайнятися реформою пенсійної системи. Серед першочергових кроків він назвав:

  • детінізацію зарплат,
  • скасування спеціальних пенсій для низки категорій держслужбовців,
  • запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Кабмін у змінах до бюджету пропонує підняти посадові оклади прокурорам

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу прокурора місцевої прокуратури піднімуть з 1600 грн до 2102 грн – зареєстровано зміни до закону про бюджет на 2025 рік.

Видатки на оборону збільшать на 412 млрд – Кабмін зареєстрував у парламенті зміни до бюджету на 2025 рік

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до державного бюджету на 2025 рік

В Україні оголосили добір на 230 посад прокурорів окружних прокуратур

Добір на 230 посад прокурорів оголошено у зв’язку з листом Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Верховний Суд висловився щодо заміни військовослужбовцю, який не з’явився вчасно на службу, покарання у виді позбавлення волі на службове обмеження

Прокурор стверджував, що апеляційний суд не навів мотивів, із яких він дійшов висновку про можливість виправлення засудженого за ч. 5 ст. 407 КК військовослужбовця без відбування покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду