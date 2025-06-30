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В Верховной Раде выступают за пересмотр подходов к начислению и индексации пенсий

14:32, 30 июня 2025
Среди ключевых предложений — повышение минимальной пенсии до 4 тысяч гривен, отмена спецпенсий и внедрение накопительного уровня.
В Верховной Раде выступают за пересмотр подходов к начислению и индексации пенсий
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Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина должна пересмотреть подходы к начислению пенсий, чтобы обеспечить достойные и справедливые выплаты, соответствующие трудовому вкладу.

По словам Гетманцева, так называемый показатель замещения трудовых доходов пенсией является ключевым для оценки уровня социальной справедливости. Сегодня в Украине этот показатель составляет около 27%, тогда как в странах ЕС он в среднем достигает 58% (в Польше — 57%, Румынии — 48%, Греции — 78%).

Он отметил, что в течение последних 10 лет в Украине наблюдалось снижение этого показателя, в частности из-за уменьшения коэффициента трудового стажа с 1,35% до 1% во время пенсионной реформы.

«Мы должны пересмотреть подходы к начислению и индексации пенсий. Люди труда, выходя на пенсию, должны получать достойные и справедливые выплаты, соответствующие их трудовому вкладу», — подчеркнул Гетманцев.

Он предлагает в первую очередь повысить минимальную пенсию как минимум до 4 тысяч гривен.

Также нардеп призвал правительство и парламент безотлагательно заняться реформой пенсионной системы. Среди первоочередных шагов он назвал:

  • детенизацию зарплат,
  • отмену специальных пенсий для ряда категорий госслужащих,
  • введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

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