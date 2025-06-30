Верховный Суд высказался о замене военнослужащему, который не явился вовремя на службу, наказания в виде лишения свободы на служебное ограничение

Прокурор утверждал, что апелляционный суд не привел мотивов, по которым он пришел к выводу о возможности исправления осужденного по ч. 5 ст. 407 УК военнослужащего без отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне.

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Суд может заменить военнослужащему наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет служебным ограничением на тот же срок, если такое наказание не создает чрезмерного бремени для лица и направлено на достижение справедливого баланса между общими интересами общества и защитой основополагающих прав человека.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 20 мая 2025 года по делу №592/5221/22.

Обстоятельства дела

Военнослужащий без уважительных причин вовремя не явился на службу.

Местный суд признал военнослужащего виновным и осудил по ч. 5 ст. 407 УК с применением ст. 69 УК к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года, с лишением воинского звания «младший сержант». На основании ст. 62 УК заменил лицу основное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года на содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих на срок 2 года.

Апелляционный суд изменил этот приговор. Указал считать военнослужащего осужденным по ч. 5 ст. 407 УК с применением ст. 69 УК к назначенному судом первой инстанции наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года, с лишением воинского звания «младший сержант». На основании ст. 58 УК назначил ему окончательное наказание в виде служебного ограничения на срок 2 года с отчислением в доход государства из суммы денежного обеспечения 20%.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд надлежащим образом не обосновал и не привел мотивов, по которым он пришел к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне, учитывая конкретные обстоятельства совершения им преступления.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменения определение апелляционного суда.

КУС ВС указал, что, учитывая фактические обстоятельства уголовного производства и личность обвиняемого, суд может вместо лишения свободы на срок не более 2-х лет назначить наказание в виде служебного ограничения на тот же срок, которое применяется к осужденным военнослужащим, кроме военнослужащих срочной службы, на срок от 6 месяцев до 2-х лет.

При этом из суммы денежного обеспечения осужденного к служебному ограничению производится отчисление в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 10 до 20%, а во время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, в воинском звании, а срок наказания не засчитывается ему в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания (ст. 58 УК).

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости изменения приговора местного суда, применив к лицу именно предписания ст. 58 УК и назначив последнему вместо ранее определенного наказания в виде лишения свободы на срок 2 года окончательное наказание в виде служебного ограничения на срок 2 года с отчислением в доход государства из суммы денежного обеспечения 20%, изменив тем самым ст. 62 УК, которую применил суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции согласился с таким выводом суда апелляционной инстанции.

Как обоснованно отметил апелляционный суд, определенное таким образом окончательное наказание в виде служебного ограничения не повлечет за собой нарушения принципов взвешенности, что включает наличие разумного баланса между охраняемыми интересами общества и правами лица, привлекаемого к уголовной ответственности через призму того, что вмешательство государства в частную жизнь лица должно быть направлено на достижение справедливого баланса между общими интересами общества и необходимостью защиты основополагающих прав человека, – оно должно быть законным (непроизвольным) и пропорциональным (не представлять чрезмерного бремени для лица).

Автор: Наталя Мамченко

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