У Одеському ТЦК спростували фейк про мобілізацію осіб із подвійним громадянством

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП жодних розпоряджень про мобілізацію осіб із подвійним громадянством не видавало.

Фото: bukoda.gov.ua

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Одеський обласний ТЦК повідомив, що у мережі поширюється сфальсифікований документ нібито від його імені. У ньому йдеться про начебто мобілізацію осіб із подвійним громадянством (Україна–Молдова).

«Правда: Цей «документ» — низькопробна підробка, а викладена в ньому інформація є дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП жодних подібних розпоряджень не видавало», - заявили у ТЦК.

Там підкреслили, що підробку легко викрити завдяки низці грубих порушень і невідповідностей:

Неіснуючий Указ Президента України:

Фейк посилається на вигаданий Указ Президента України №69/2025 від 24.02.2025. Насправді чинний указ з номером 69/2025 датовано 05.02.2025 і стосується інших питань. Перевірити можна на офіційному сайті.

Порушення оформлення та фактичних даних:

«Документ» суперечить вимогам Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (наказ ГК ЗСУ №40 від 31.01.2024).

Серед іншого:

– зазначено неіснуючу службову електронну адресу;

– допущено грубі порушення в структурі та формі документа;

– вказано особу, яка не обіймає посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП, що повністю дискредитує достовірність цього «документа».

Мовні ознаки підробки:

Текст містить численні граматичні помилки, невластиву офіційній документації лексику та русизми — характерні риси фейкових «документів», створених ворожими інформаційними операціями.

«Мета цього інформаційного вкиду — дискредитація мобілізаційних заходів, провокування паніки та спекуляція на чутливій темі громадянства», - додали у ТЦК.

Фото: facebook.com/OOTCKSP

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