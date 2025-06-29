В Одесском ТЦК опровергли фейк о мобилизации лиц с двойным гражданством

Руководство Одесского областного ТЦК и СП не издавало никаких распоряжений о мобилизации лиц с двойным гражданством.

Фото: bukoda.gov.ua

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Одесский областной ТЦК сообщил, что в сети распространяется сфальсифицированный документ якобы от его имени. В нем говорится о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством (Украина–Молдова).

«Правда: Этот «документ» — примитивная подделка, а изложенная в нем информация является дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. Руководство Одесского областного ТЦК и СП не издавало подобных распоряжений», — заявили в ТЦК.

Там подчеркнули, что подделку легко разоблачить благодаря ряду грубых нарушений и несоответствий:

Несуществующий Указ Президента Украины:

Фейк ссылается на вымышленный Указ Президента Украины №69/2025 от 24.02.2025. На самом деле действующий указ с номером 69/2025 датирован 05.02.2025 и касается других вопросов. Проверить можно на официальном сайте.

Нарушения оформления и фактических данных:

«Документ» противоречит требованиям Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины (приказ ГК ВСУ №40 от 31.01.2024).

В частности:

– указана несуществующая служебная электронная почта;

– допущены грубые ошибки в структуре и форме документа;

– указано лицо, которое не занимает должность начальника Одесского областного ТЦК и СП, что полностью дискредитирует достоверность данного «документа».

Языковые признаки подделки:

Текст содержит многочисленные грамматические ошибки, лексику, нехарактерную для официальной документации, и русизмы — характерные черты фейковых «документов», созданных в рамках враждебных информационных операций.

«Цель этой информационной вброса — дискредитация мобилизационных мероприятий, провоцирование паники и спекуляция на чувствительной теме гражданства», — добавили в ТЦК.

Фото: facebook.com/OOTCKSP

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