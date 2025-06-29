В ТЦК разъяснили вопросы отсрочек для студентов и преподавателей

Обучающимся не нужно каждые три месяца подтверждать статус в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки — ТЦК.

Фото: facebook.com/khoblvk

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Харьковский областной ТЦК напомнил, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, в особый период, предоставляется военнообязанным на основаниях, определенных статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Предоставление отсрочки обучающимся профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, интернам и докторантам, а также преподавателям регулируется Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, в особый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560.

Студенты профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получают отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь–февраль и март–август).

Научно-педагогические работники, имеющие научную степень, а также педагогические работники различных учебных заведений получают отсрочку до завершения учебного года (при постоянной работе — продолжительностью 12 месяцев в году).

Обучающимся не нужно каждые три месяца подтверждать свой статус в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Информация о студентах содержится в Единой государственной электронной базе образования (ЕГЭБО). Пока в реестре указано, что гражданин получает образование, он гарантированно имеет право на отсрочку.

Обучающиеся профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, превышающий ранее полученный уровень в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании», а также докторанты для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, в особый период подают в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки справку об обучающемся, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Лица, зачисленные на обучение в интернатуре, для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, в особый период подают в районный ТЦК и СП документы (копии документов, заверенные в установленном законодательством порядке), подтверждающие зачисление на обучение в интернатуре.

Обучающиеся по государственному заказу в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления МВД и ГСЧС, для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, в особый период подают в районный ТЦК и СП справку об обучающемся, выданную учебным заведением со специфическими условиями обучения.

В настоящее время студенты могут оформить отсрочку в связи с обучением в приложении Резерв+. Благодаря постоянному обмену данными между ЕГЭБО и реестрами Минобороны, продление отсрочки происходит онлайн. Обучающемуся не нужно каждые шесть месяцев обращаться в ТЦК и СП.

Достаточно обновить военный документ в Резерв+, и если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически.

Для студентов, которые не имеют возможности или желания пользоваться Резерв+, предусмотрена отдельная процедура. Они должны раз в полгода в своем учебном заведении получить выписку из ЕГЭБО и обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП для продления отсрочки.

Условия получения отсрочки для преподавателей

Преподаватели должны быть трудоустроены на ставку не менее 0,75, что подтверждается учебными планами на учебный год, который длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы и отпуск), если иное не установлено Положением об организации учебного процесса соответствующего учреждения.

Каникулы и окончание учебного года не являются основанием для утраты права на отсрочку.

Документы, подтверждающие право на отсрочку:

для обучающихся профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, а также докторантов — справка об обучающемся, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

для лиц, зачисленных на обучение в интернатуре — справка учебного заведения о зачислении на обучение в интернатуре, справка учреждения здравоохранения о принятии на должность врача (фармацевта/провизора)-интерна определенной специальности или справка учреждения здравоохранения о прохождении практической части подготовки в интернатуре как врач (фармацевт/провизор)-интерн за средства физических (юридических) лиц;

для научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций — справка учебного заведения или научного учреждения (организации) о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда, диплом о научной степени;

для педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования — справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда.

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