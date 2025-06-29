В ТЦК разъяснили вопросы отсрочек для студентов и преподавателей

Харьковский областной ТЦК напомнил, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, в особый период, предоставляется военнообязанным на основаниях, определенных статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Предоставление отсрочки обучающимся профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, интернам и докторантам, а также преподавателям регулируется Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, в особый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560.
Студенты профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получают отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь–февраль и март–август).
Научно-педагогические работники, имеющие научную степень, а также педагогические работники различных учебных заведений получают отсрочку до завершения учебного года (при постоянной работе — продолжительностью 12 месяцев в году).
Обучающимся не нужно каждые три месяца подтверждать свой статус в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Информация о студентах содержится в Единой государственной электронной базе образования (ЕГЭБО). Пока в реестре указано, что гражданин получает образование, он гарантированно имеет право на отсрочку.
Обучающиеся профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, превышающий ранее полученный уровень в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании», а также докторанты для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, в особый период подают в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки справку об обучающемся, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
Лица, зачисленные на обучение в интернатуре, для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, в особый период подают в районный ТЦК и СП документы (копии документов, заверенные в установленном законодательством порядке), подтверждающие зачисление на обучение в интернатуре.
Обучающиеся по государственному заказу в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления МВД и ГСЧС, для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, в особый период подают в районный ТЦК и СП справку об обучающемся, выданную учебным заведением со специфическими условиями обучения.
В настоящее время студенты могут оформить отсрочку в связи с обучением в приложении Резерв+. Благодаря постоянному обмену данными между ЕГЭБО и реестрами Минобороны, продление отсрочки происходит онлайн. Обучающемуся не нужно каждые шесть месяцев обращаться в ТЦК и СП.
Достаточно обновить военный документ в Резерв+, и если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически.
Для студентов, которые не имеют возможности или желания пользоваться Резерв+, предусмотрена отдельная процедура. Они должны раз в полгода в своем учебном заведении получить выписку из ЕГЭБО и обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП для продления отсрочки.
Условия получения отсрочки для преподавателей
Преподаватели должны быть трудоустроены на ставку не менее 0,75, что подтверждается учебными планами на учебный год, который длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы и отпуск), если иное не установлено Положением об организации учебного процесса соответствующего учреждения.
Каникулы и окончание учебного года не являются основанием для утраты права на отсрочку.
Документы, подтверждающие право на отсрочку:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.