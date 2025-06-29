У ТЦК роз’яснили питання відстрочок для студентів та викладачів

Здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки — ТЦК.

Фото: facebook.com/khoblvk

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Харківський обласний ТЦК нагадав, що відстрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період надається військовозобов’язаним з підстав, визначених статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Надання відстрочки здобувачам професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інтернів і докторантів, а також викладачам регламентується Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560.

Студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень).

Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів матимуть відстрочку до завершення навчального року (якщо на постійній роботі – тривалістю 12 місяців в рік).

Здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Інформація про студентів міститься в Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО). Поки в реєстрі зазначається, що громадянин здобуває освіту, він гарантовано має право на відстрочку.

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України “Про освіту”, а також докторанти для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період подають до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Особи, зараховані на навчання до інтернатури, для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період подають до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи (копії документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури.

Здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС та ДСНС, для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період подають до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіти, видану закладом освіти із специфічними умовами навчання”.

Наразі студенти можуть оформити відстрочку у зв’язку із навчанням у застосунку Резерв+. Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони, продовження відстрочки відбувається онлайн. Здобувачу освіти не потрібно кожні шість місяців звертатися до ТЦК та СП.

Достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично.

Для студентів, які не мають можливості або бажання користуватися Резерв+, передбачено окрему процедуру. Вони мають раз на пів року у своєму навчальному закладі отримати витяг з ЄДЕБО та звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП для продовження відстрочки.

Умови отримання відстрочки для викладачів

Викладачі мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0.75, що підтверджується навчальними планами на навчальний рік, який триває з 1 вересня по 31 серпня (включаючи канікули і відпустку), якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу.

Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.

Документи, що підтверджують право на відстрочку

- для здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а також докторантів - довідка про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

- для осіб, зарахованих на навчання до інтернатури, - довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури, довідка закладу охорони здоров’я про прийняття на посаду лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна певної спеціальності або довідка закладу охорони здоров’я про проходження практичної частини підготовки в інтернатурі як лікар (фармацевт/провізор)-інтерн за кошти фізичних (юридичних) осіб.

- для наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій - довідка закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці, диплом про науковий ступінь;

- для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти - довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

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