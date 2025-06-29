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Бив, душив, а потім розчленовував тіла — в Японії стратили «вбивцю з Твіттера»

20:55, 29 червня 2025
Жертвами вбивці стали вісім жінок і один чоловік віком від 15 до 26 років.
Бив, душив, а потім розчленовував тіла — в Японії стратили «вбивцю з Твіттера»
Фото: bbc.co.uk
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У Японії було приведено у виконання смертний вирок щодо 34-річного Такахіро Шіраїші, якого називали «вбивцею з Твіттера». Його було визнано винним у жорстокому вбивстві дев’яти осіб, пише Bild.

Шіраїші шукав своїх жертв через Твіттер (нині X), обираючи людей, які писали про суїцидальні думки. Він обіцяв їм допомогу, заманював до себе додому, вбивав, а потім розчленовував тіла. Його жертвами стали вісім жінок і один чоловік віком від 15 до 26 років. Частини тіл він зберігав у холодильниках та ящиках з інструментами.

«Дев’ять жертв були побиті, задушені, вбиті, пограбовані й понівечені, частини тіл сховані по коробках, деякі викинуті на смітник», — заявив міністр юстиції Японії Кейсуке Судзукі.

Японія залишається однією з небагатьох демократичних країн, де смертна кара досі застосовується. Згідно з опитуванням уряду 2024 року, 83% японців вважають смертну кару «необхідним заходом».

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суд Японія

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