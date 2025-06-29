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В Одесі суд покарав зловмисників, які під виглядом поліцейських і ТЦК вимагали гроші у чоловіків

18:13, 29 червня 2025
До складу угруповання входили особи з кримінальним минулим, серед них – колишній правоохоронець, який вже мав проблеми із законом.
В Одесі суд покарав зловмисників, які під виглядом поліцейських і ТЦК вимагали гроші у чоловіків
Фото: od.gp.gov.ua
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В Одесі відправили за ґрати організатора та трьох учасників угруповання, які під виглядом поліцейських та представників ТЦК вимагали гроші у місцевих жителів.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, зловмисники вистежували чоловіків призовного віку, перевіряли у них документи та, погрожуючи примусовим доставленням до ТЦК, вимагали гроші «за вирішення питання».

За кілька епізодів зловмисники отримали від потерпілих понад 80 тис грн та 3000 доларів США. Після передачі коштів вони запевняли громадян, що внесуть їхні дані до бази «Оберіг», що нібито «гарантувало» уникнення проблем із мобілізацією.

Їх затримали у листопаді 2024 року під час чергової спроби вимагання. До складу угруповання входили особи з кримінальним минулим, серед них – колишній правоохоронець, який вже мав проблеми із законом.

Усі четверо очікували на вирок під вартою, в суді повністю визнали свою вину.

За сукупністю злочинів кожному з них призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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суд Національна поліція шахрай рішення суду ТЦК

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