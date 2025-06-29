В Одессе суд наказал злоумышленников, которые под видом полицейских и ТЦК вымогали деньги у мужчин

В состав группировки входили лица с криминальным прошлым, среди них — бывший правоохранитель, ранее имевший проблемы с законом.

Фото: od.gp.gov.ua

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В Одессе отправили за решетку организатора и трех участников группировки, которые, представляясь полицейскими и сотрудниками ТЦК, вымогали деньги у местных жителей.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, злоумышленники выслеживали мужчин призывного возраста, проверяли у них документы и, угрожая принудительной доставкой в ТЦК, требовали деньги «за решение вопроса».

За несколько эпизодов злоумышленники получили от потерпевших более 80 тыс. грн и 3000 долларов США. После передачи денег они уверяли граждан, что внесут их данные в базу «Оберіг», что якобы «гарантирует» отсутствие проблем с мобилизацией.

Их задержали в ноябре 2024 года во время очередной попытки вымогательства. В состав группировки входили лица с криминальным прошлым, в том числе бывший правоохранитель, ранее уже имевший проблемы с законом.

Все четверо ожидали приговора под стражей и в суде полностью признали свою вину.

По совокупности преступлений каждому из них назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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