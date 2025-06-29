Дональд Трамп считает, что пришло время для новых санкций против РФ, — сенатор Линдси Грэм

Сенатор Линдси Грэм анонсировал принятие своих санкций против РФ в июле.

Фото: ukrinform.com

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является инициатором законопроекта о санкциях против России за торговлю нефтью, заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал принятие документа в Конгрессе. Об этом он сообщил в эфире ABC News.

Грэм подчеркнул, что во время игры в гольф в субботу Трамп впервые сказал ему: «Пришло время действовать — продвигай свой законопроект».

«На следующий день после июльских каникул (в работе Конгресса, завершаются 6 июля. — ред.) мы примем законопроект», — сказал он.

Линдси Грэм также выразил уверенность, что президент США подпишет принятый законопроект о санкциях.

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