Как подать заявление на назначение жилищной льготы ветеранам войны онлайн — видеоинструкция

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что ветераны войны и члены их семей могут воспользоваться упрощенным механизмом подачи заявления на назначение жилищной льготы. Заявление подается в рамках экспериментального проекта, который предусматривает обмен информацией между государственными реестрами и минимизацию бумажных документов (постановление КМУ от 27.12.2023 № 1395).
Способы подачи заявления:
Видеоинструкция по подаче заявления на назначение жилищной льготы онлайн:
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