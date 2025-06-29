Как подать заявление на назначение жилищной льготы ветеранам войны онлайн — видеоинструкция

Ветераны войны могут подать заявление на назначение жилищной льготы онлайн.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что ветераны войны и члены их семей могут воспользоваться упрощенным механизмом подачи заявления на назначение жилищной льготы. Заявление подается в рамках экспериментального проекта, который предусматривает обмен информацией между государственными реестрами и минимизацию бумажных документов (постановление КМУ от 27.12.2023 № 1395).

Способы подачи заявления:

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

лично — в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, у уполномоченных должностных лиц исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или в ЦНАПах;

по почте — на адрес органа Пенсионного фонда.

Видеоинструкция по подаче заявления на назначение жилищной льготы онлайн:

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