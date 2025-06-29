Некоторым украинцам придется вернуть часть пенсии — кого это касается

В Пенсионном фонде объяснили, кому из украинцев придется вернуть пенсию.

Фото: my.rv.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, при каких обстоятельствах необходимо возвращать излишне выплаченные суммы средств.

Там подчеркнули, что на размер пенсии влияют различные обстоятельства, об изменении которых необходимо своевременно сообщать в органы Пенсионного фонда Украины. При отсутствии информации о таких изменениях возможно начисление и выплата лишних средств, которые пенсионеру в обязательном порядке придется вернуть.

К обстоятельствам, влияющим на размер пенсии, относятся:

– трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью, увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности (необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении связана с тем, что к пенсии могут быть установлены определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только для неработающих пенсионеров);

– трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, по специальности, дающей право на назначение такой пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается);

– смена места проживания (например, установленные специальные надбавки при переезде в другую местность могут быть прекращены);

– изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определенной категории);

– изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием для назначения особого вида пенсии (например, в случае трудоустройства пенсионера, получающего надбавку на содержание ребенка до 18 лет, выплата такой надбавки должна быть прекращена; при прекращении обучения или переводе с дневной на другую форму обучения ребенок умершего кормильца теряет право на соответствующий вид пенсии).

О таких изменениях Пенсионный фонд Украины можно уведомить лично, обратившись в ближайший сервисный центр, либо дистанционно — подав соответствующее заявление через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Переплату пенсионных выплат могут вызвать и другие обстоятельства. Например, предоставление работодателем недостоверных сведений о размере заработной платы или продолжительности стажа.

«Суммы пенсий, излишне выплаченные вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера либо предоставления работодателем недостоверных данных о работнике, согласно закону могут быть возвращены добровольно или взыскиваются на основании решений органов Пенсионного фонда либо в судебном порядке», — добавили в ПФ.

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