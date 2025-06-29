Законопроект Дональда Трампа о масштабном снижении налогов преодолел первое препятствие в Сенате США

Законодатели поддержали начало дебатов по 940-страничному законопроекту.

Фото: DW

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Сенат США с незначительным перевесом продвинул законопроект президента Дональда Трампа о масштабном сокращении налогов и расходов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Законодатели проголосовали 51–49 за открытие дебатов по 940-страничному законопроекту.

Дональд Трамп в социальных сетях приветствовал «великую победу» своего «большого, прекрасного законопроекта».

«После нескольких часов задержки, в течение которых лидеры республиканцев и вице-президент Джей Ди Вэнс работали за закрытыми дверями, чтобы убедить тех, кто колебался в последнюю минуту, поддержать этот законопроект, демократы потребовали, чтобы мегазаконопроект сначала был зачитан вслух в зале заседаний», — пишет издание.

Ранее Илон Маск резко раскритиковал законопроект о расходах Конгресса.

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