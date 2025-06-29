Законопроект Дональда Трампа про масштабне зниження податків подолав першу перешкоду в Сенаті США

Законодавці підтримали відкриття дебатів щодо 940-сторінкового законопроекту.

Фото: DW

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Сенат США з невеликою перевагою просунув законопроект президента Дональда Трампа про масштабне скорочення податків і витрат. Про це повідомило агентство Reuters.

Законодавці проголосували 51-49 за відкриття дебатів щодо 940-сторінкового законопроекту.

Дональд Трамп у соціальних мережах привітав «велику перемогу» свого «великого, прекрасного законопроекту».

«Після кількох годин затримки, протягом яких лідери республіканців та віцепрезидент Джей Ді Венс працювали за зачиненими дверима, щоб переконати тих, хто в останню хвилину вагався, підтримати цей законопроект, демократи вимагали, щоб мегазаконопроєкт спочатку був зачитаний вголос у залі засідань», ‒ пише видання.

Раніше Ілон Маск різко розкритикував законопроект про витрати Конгресу.

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