Суд зобов’язав демонтувати незаконно збудований магазин біля водоспаду «Кам’янка» на Львівщині

Підприємець без дозволів незаконно зайняв землю, що належить Національному природному парку, де згодом самовільно збудував дерев’яну одноповерхову споруду для ведення своєї діяльності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Львівської області залишив у силі рішення про знесення самовільно збудованого магазину поблизу водоспаду «Кам’янка» на території національного природного парку «Сколівські Бескиди». Про це повідомляє обласна прокуратура.

Рішенням суду його було зобов’язано звільнити самовільно зайняту земельну ділянку шляхом демонтажу незаконно зведеної на ній споруди.

Встановлено, що підприємець без відповідних дозволів самовільно зайняв землю, яка перебуває у постійному користуванні Національного природного парку та знаходиться в межах прибережної захисної смуги річки Кам’янка.

У подальшому, чоловік здійснив самовільне будівництво дерев’яної каркасної одноповерхової будівлі, яку використовував для підприємницької діяльності.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора та лишив в силі рішення суду першої інстанції.

Після отримання рішення суду, прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.