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Суд обязал демонтировать незаконно построенный магазин у водопада «Каменка» во Львовской области

00:00, 30 июня 2025
Предприниматель без разрешений незаконно занял землю, принадлежащую Национальному природному парку, где впоследствии самовольно построил одноэтажное деревянное сооружение для ведения своей деятельности.
Суд обязал демонтировать незаконно построенный магазин у водопада «Каменка» во Львовской области
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Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение о сносе самовольно построенного магазина вблизи водопада «Каменка» на территории национального природного парка «Сколевские Бескиды». Об этом сообщает областная прокуратура.

Решением суда его было обязано освободить самовольно занятый земельный участок путем демонтажа незаконно возведенного на нем сооружения.

Установлено, что предприниматель без соответствующих разрешений самовольно занял землю, находящуюся в постоянном пользовании Национального природного парка и находящуюся в пределах прибрежной защитной полосы реки Каменка.

В дальнейшем мужчина осуществил самовольное строительство деревянного каркасного одноэтажного здания, которое использовал для предпринимательской деятельности.

Апелляционный суд согласился с доводами прокурора и оставил в силе решение первой инстанции.

После получения решения суда, прокуратурой будут приняты меры по его исполнению.

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