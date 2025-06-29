Жуткое убийство на Львовщине: мужчина набросился с ножом на сестер, мать и соседку

Мужчина убил мать и сестру, еще двух женщин ранил.

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В Винниках Львовской области 46-летний мужчина с ножом напал на мать, трех сестер и соседку, в результате чего погибли две женщины. Об этом сообщает областная прокуратура.

В результате полученных травм мать и одна из сестер фигуранта скончались на месте.

Двое других женщин были госпитализированы с множественными ранениями, пока они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Потерпевшая соседка успела вызвать правоохранителей, которые и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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