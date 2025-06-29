«Речь идет о выживании», — в МИД объяснили, почему Украина отказывается от ограничений на мины

В МИД подчеркнули, что этот шаг является необходимым и соответствует уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства.

Фото: Shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

Министерство иностранных дел Украины разъяснило это решение страны.

В МИД напомнили, что в 2005 году Украина ратифицировала Конвенцию о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, известную как «Оттавская конвенция», и с тех пор добросовестно выполняла ее положения.

«В то же время Российская Федерация, не являясь участником Оттавской конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны. С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве отметили, что на момент подписания и ратификации Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предвидены.

«Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — подчеркнули в министерстве.

Также в МИД напомнили, что Украина — не единственная, кто оказался перед сложным выбором между выполнением обязательств по Оттавской конвенции и эффективной защитой своей Родины от жестокого агрессора, который пренебрегает всеми нормами международного права.

Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины уже вынудила ряд стран — Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию — пересмотреть свою позицию и принять совместное политическое решение о выходе из Оттавской конвенции.

«Международное сообщество должно осознавать, что с момента присоединения Украины и этих стран к Оттавской конвенции ситуация с региональной безопасностью значительно ухудшилась.

Учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жестокой российской агрессии, нашей земли — от оккупации, а людей — от ужасающих российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции.

Убеждены, что этот шаг необходим и соответствует уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства.

В условиях, когда Россия осуществляет геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации, Украина вынуждена отдавать безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства. Это касается, в частности, и участия нашего государства в международно-правовых документах и механизмах», — добавили в МИД.

Напомним, что депутат Роман Костенко отмечал, что решения ожидают рассмотрения в Верховной Раде для законодательного закрепления. Он добавил, что Россия не является стороной конвенции и массово применяет мины против украинских военных и гражданских.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.