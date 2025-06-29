На Харьковщине российский дрон попал в гражданский автомобиль и убил человека

В результате удара погиб 60-летний мужчина.

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В Харьковской области российские оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, около 08:30 утра враг попал дроном по гражданскому авто, который двигался по дороге в направлении села Приколотное.

В результате удара погиб 60-летний мужчина. Еще один 59-летний мужчина получил взрывное ранение. Его доставили в больницу для предоставления квалифицированной медицинской помощи.

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