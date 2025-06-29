В Николаеве в баре пьяный мужчина подошел к девушке и держал у ее лица гранату

Мужчине избрали меру пресечения.

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В Николаеве суд избрал меру пресечения 30-летнему подозреваемому в хулиганстве с применением оружия. Его отправили под стражу с залогом в 242,2 тысячи гривен, сообщает Центральный районный суд г. Николаева.

Как стало известно, мужчина, находясь в одном из баров, увидев незнакомую ему девушку, достал принесенную с собой имитационно-пиротехническую гранату ПИРО-5 и держал ее напротив лица последней, которая просила убрать взрывное устройство и отойти от нее.

Граната была приведена в боевое состояние, а в баре находилось значительное количество посетителей.

В дальнейшем, бармен заведения вывел подозреваемого на улицу, где тот бросил гранату на тротуар, после чего она взорвалась.

На судебном заседании, мужчина сообщил, что гранату ему передали знакомые, девушка ее увидела и испугалась, а когда он доставал гранату, чтобы показать, что она учебная, выдернулось предохранительное кольцо. В дальнейшем, он извинился, вышел с барменом на улицу, где, убедившись, что это безопасно, выбросил гранату.

Судом, помимо прочего, исследованы показания свидетелей, которые сообщали, что мужчина употреблял алкогольные напитки, выражался нецензурно и демонстрировал гранату.

Заслушав доводы сторон и исследовав материалы ходатайства, следственный судья постановила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 242 240 гривен.

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