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У Миколаєві в барі п’яний чоловік підійшов до дівчини та тримав біля її обличчя гранату

22:29, 29 червня 2025
Чоловіку обрали запобіжний захід.
У Миколаєві в барі п’яний чоловік підійшов до дівчини та тримав біля її обличчя гранату
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В Миколаєві суд обрав запобіжний захід 30-річному підозрюваному в хуліганстві з застосуванням зброї. Його відправили під варту із заставою у 242,2 тисячі гривень, повідомляє Центральний районний суд м. Миколаєва.

Як стало відомо, чоловік перебуваючи в одному з барів, побачивши незнайому йому дівчину дістав принесену з собою імітаційно-піротехнічну гранату ПІРО-5 і тримав її навпроти обличчя останньої, яка просила забрати вибуховий пристрій і відійти від неї.

Граната була приведена в бойовий стан, а в барі перебувала значна кількість відвідувачів.

В подальшому, бармен закладу вивів підозрюваного на вулицю, де той кинув гранату на тротуар, після чого вона вибухнула.

У судовому засіданні, чоловік повідомив, що гранату йому передали знайомі, дівчина її побачила та злякалась, а коли він діставав гранату, щоб показати, що вона навчальна, висмикнулось запобіжне кільце. В подальшому, він вибачився, вийшов з барменом на вулицю, де, переконавшись, що це безпечно, викинув гранату.

Судом, окрім іншого, досліджено покази свідків, які повідомляли, що чоловік вживав алкогольні напої, нецензурно висловлювався та демонстрував гранату.

Заслухавши дуки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 242 240 гривень.

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