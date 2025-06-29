В ТЦК напомнили порядок назначения единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих

В ТЦК также разъяснили порядок выплаты единовременной денежной помощи.

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Харьковский областной ТЦК и СП напомнил порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи (ЕДП) членам семей военнослужащих, погибших в период действия военного положения.

День возникновения права в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного и резервиста на получение единовременной денежной помощи (ЕДП)

Дата смерти, указанная в свидетельстве о смерти. В случае, если лицо пропало без вести при особых обстоятельствах или было признано судом безвестно отсутствующим и впоследствии решением суда объявлено умершим, днем возникновения права является дата вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. Срок для реализации права на помощь составляет три года с момента возникновения такого права.

Право на получение ЕДП имеют:

а) при наличии личного распоряжения:

лица, в пользу которых составлено такое личное распоряжение, в размере доли, определенной в таком распоряжении в процентах.

Независимо от содержания личного распоряжения право на назначение и получение единовременной денежной помощи имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица в размере 50 процентов доли, которая принадлежала бы каждому из них при назначении и выплате единовременной денежной помощи при отсутствии личного распоряжения.

б) В случае отсутствия личного распоряжения или при наличии неохваченной личным распоряжением доли размера единовременной денежной помощи право на назначение и получение единовременной денежной помощи (ее доли) имеют лица, в равных долях:

дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибший (умерший) при жизни был лишен родительских прав; вдова (вдовец);

родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены в отношении него родительских прав или их родительские права были восстановлены на момент его гибели (смерти);

внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли); женщина (мужчина), с которой (которым) погибший (умерший) проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу; иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Как распределяется единовременная денежная помощь в случае гибели/смерти военнослужащего?

Единовременная денежная помощь распределяется равными частями между всеми получателями.

Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи. Отказ удостоверяется нотариально (за границей – в консульстве Украины).

Если после назначения и выплаты единовременной денежной помощи в полном размере за ее получением обращаются другие лица, имеющие на нее право, вопрос о перераспределении суммы такой помощи между лицами, имеющими на нее право, решается по взаимному согласию лиц или в судебном порядке.

Размер единовременной денежной помощи:

в случае гибели (смерти) во время действия военного положения – 15,0 млн. грн;

в случае смерти в течение года от ранения (травмы, контузии, увечья), связанного с защитой Родины, полученного во время действия военного положения – 15,0 млн. грн.

Для получения единовременной денежной помощи семьям погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу в Вооруженных Силах Украины, необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) независимо от места регистрации.

Для получения единовременной денежной помощи семьям погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу в: Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Главном управлении разведки МО, Госспецсвязи, Госпогранслужбе, Государственной специальной службе транспорта и других – необходимо обращаться непосредственно в эти формирования.

Как получить долю единовременной денежной помощи членам семьи погибшего, находящимся за границей или на временно оккупированной территории?

Для получения доли помощи таким лицам необходимо обратиться в любой ТЦК и СП, расположенный на подконтрольной территории Украины, не позже 3 лет со дня смерти, указанной в свидетельстве о смерти. В случае, если военнослужащий пропал без вести при особых обстоятельствах или был признан судом безвестно отсутствующим и впоследствии объявлен умершим – не позже 3 лет со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим.

Оформление помощи осуществляется на общих основаниях. Заявление подписывается лично или представителем по закону (для несовершеннолетних детей и лиц, признанных недееспособными по закону). В случае подачи заявления представителем по доверенности, она удостоверяется нотариусом (за границей – консульством Украины).

Перечень документов, предоставляемых членами семьи в районный (городской) ТЦК и СП для назначения и выплаты единовременной денежной помощи:

Заявление о выплате ЕДП. Личное распоряжение. Документ, удостоверяющий личность, предусмотренный частью первой статьи 13 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус»;

для лиц без гражданства и иностранцев – документ, удостоверяющий их личность.

Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии), кроме лиц без гражданства или иностранцев. Свидетельство о смерти военнослужащего. Согласие на обработку персональных данных. Документ, подтверждающий родственные связи с военнослужащим, погибшим (умершим) во время действия военного положения:

а) для жены/мужа – свидетельство о браке;

б) для ребенка – свидетельство о рождении ребенка;

в) для родителей – свидетельство о рождении погибшего (умершего);

г) для лиц, находившихся на иждивении погибшего (умершего) – документ, подтверждающий иждивение погибшего (умершего) военнослужащего.

Для лиц, достигших 16-летнего возраста: справка об отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины, выданная соответствующими органами МВД или полный выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости» либо из сервиса государственных услуг «Дія». Свидетельство о смене имени – в случае изменения фамилии, имени, отчества.

Решение администрации, местного исполнительного совета или суда государственного органа об установлении опеки, попечительства над ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки – для законных представителей несовершеннолетних детей погибшего (умершего).

Отказ от доли помощи, удостоверенный нотариусом (в консульстве Украины, если отказчик находится за границей).

Решение суда, вступившее в законную силу и касающееся назначения ЕДП (при наличии).

Прочие документы, касающиеся назначения и выплаты ЕДП (при наличии).

Для оформления единовременной денежной помощи в случае гибели/смерти военнослужащего ВСУ воинская часть обязана предоставить в ТЦК и СП следующие документы:

личное распоряжение;

выписку из приказа командира воинской части об исключении из списков воинской части в связи с гибелью (смертью) военнослужащего;

выписку из служебного списка личного дела о составе семьи военнослужащего;

денежный аттестат с указанием информации о выплате вознаграждения, предусмотренного пунктом 1 постановления КМУ от 28.02.2022 № 168, или выписку из приказа о выплате такого вознаграждения.

Проверка документов и принятие решения комиссией о выплате

РТЦК и СП – принимает и заверяет копии документов и направляет их в ОТЦК и СП

ОТЦК и СП – определяет круг получателей, составляет заключение, направляет документы в МОУ

Комиссия МОУ – принимает решение

МОУ – доводит решение комиссии до ОТЦК и СП

ОТЦК и СП – доводит решение до получателя

Начало выплат

МОУ – выделяет средства

ОТЦК и СП – перечисляет средства на счет получателя.

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