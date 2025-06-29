Гоструда объяснила, какие обязательства лиц, принятых на работу

В частности, работник обязан заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих людей.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, каковы обязательства лиц, принятых на работу.

Статья 14. ЗУ «Об ОП» Обязанности работника с соблюдением требований нормативно-правовых актов по охране труда.

Работник обязан:

- заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия;

- знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, правила обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;

- Проходить в установленном законодательством порядке предварительные и периодические медицинские осмотры.

Работник несет непосредственную ответственность за нарушение указанных требований.

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