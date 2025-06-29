Гоструда объяснила, какие обязательства лиц, принятых на работу

Государственная служба по вопросам труда объясняет, каковы обязательства лиц, принятых на работу.
Статья 14. ЗУ «Об ОП» Обязанности работника с соблюдением требований нормативно-правовых актов по охране труда.
Работник обязан:
- заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия;
- знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, правила обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- Проходить в установленном законодательством порядке предварительные и периодические медицинские осмотры.
Работник несет непосредственную ответственность за нарушение указанных требований.
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