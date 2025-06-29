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Держпраці пояснила, які зобов'язання осіб, прийнятих на роботу

22:00, 29 червня 2025
Зокрема, працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей.
Держпраці пояснила, які зобов'язання осіб, прийнятих на роботу
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Державна служба з питань праці пояснює,  які зобов'язання осіб, прийнятих на роботу.

Стаття 14. ЗУ «Про ОП» Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Працівник зобов'язаний:

- Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

- Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

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