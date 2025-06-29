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Списав підприємцю 94 млн грн штрафів за прострочені контракти — судитимуть експосадовця Міноборони

18:31, 29 червня 2025
Колишньому посадовцю Міноборони загрожує до шести років позбавлення волі.
Списав підприємцю 94 млн грн штрафів за прострочені контракти — судитимуть експосадовця Міноборони
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Офіс Генпрокурора повідомив, що скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно експосадовця Міноборони, який списав підприємцю 94 млн грн штрафів за прострочені контракти

У ОГП зазначили, що дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування з'ясовано, що 2023 року Міністерство оборони уклало низку договорів про постачання військового одягу з підконтрольними львівському підприємцю товариствами.

Компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд грн. При цьому, на момент укладання договорів товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод, підкреслили у ОГП.

Для уникнення нарахування штрафних санкцій або їх суттєвого зменшення підприємці звернулися за допомогою до тимчасово виконуючого обов’язки директора профільного Департаменту Міністерства оборони України. Просили перерахувати виставлені штрафні санкції за недотримання термінів постачання товарів.

«Обвинувачений в порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, у тому числі по договорах, які вже повністю виконані. Відтак виставлені штрафні санкції були безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн», - додали у ОГП.

Тепер експосадовцю Міноборони загрожує покарання у вигляді до шести років позбавлення волі.

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