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На Рівненщині водій отримав штраф за перевищення швидкості, а згодом потрапив в ДТП, у якій втратив ноги

15:48, 29 червня 2025
Водій Toyota Avensis не впорався з керуванням і на шаленій швидкості врізався у відбійник.
На Рівненщині водій отримав штраф за перевищення швидкості, а згодом потрапив в ДТП, у якій втратив ноги
Фото: nikvesti.com
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Поблизу Рівного сталася жахлива ДТП, у якій 35-річний водій Toyota Avensis не впорався з керуванням і на шаленій швидкості врізався у відбійник. Унаслідок аварії чоловік зазнав травматичної ампутації обох ніг. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«На щастя, поряд виявилися небайдужі люди. Вони першими надали допомогу — наклали турнікети (до речі, приємно, що наші громадяни дійсно вчаться і можуть надавати першу допомогу - дуже важлива навичка). За лічені хвилини приїхали й патрульні. Ми теж долучилися: наклали ще один турнікет і контролювали стан постраждалого до приїзду медиків та рятувальників», - повідомив він.

Також він додав, що за кілька хвилин до трагедії цей самий водій був зупинений патрульними за перевищення швидкості. Йому винесли постанову - штраф 340грн.

«А після зіткнення стрілка на спідометрі зупинилася на позначці 180 км/год. Будьте розсудливими. Не випробовуйте долю. Висока швидкість = високий ризик», - додав Олексій Білошицький.

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Національна поліція ДТП

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