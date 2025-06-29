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США скасували санкції щодо спільного з РФ проекту АЕС «Пакш-2» — Петер Сіярто

16:06, 29 червня 2025
Сполучені Штати скасували санкції, пов'язані з проектом будівництва атомної електростанції «Пакш-2» в Угорщині.
США скасували санкції щодо спільного з РФ проекту АЕС «Пакш-2» — Петер Сіярто
Фото: Facebook / Szijjártó Péter
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Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що США скасували санкції, пов'язані з проектом будівництва атомної електростанції "Пакш-2", участь в якому також бере "Росатом".

"США скасували санкції, які блокували будівництво атомної електростанції "Пакш II"",— розповів глава МЗС.

Він заявив, що Угорщина вдячна США, оскільки цей проект "гарантує її майбутнє енергопостачання" та додав, що санкційні заходи нібито мали на меті "підірвати довгострокове безпечне енергопостачання Угорщини шляхом запровадження обмежень на будівництво атомної електростанції Пакш, що зробило практично неможливим продовження будівництва".

Нагадаємо, що Росія та Угорщина підписали угоду про будівництво п’ятого і шостого блоків АЕС "Пакш" у рамках проекту "Пакш-2". У будівництві другої черги бере участь "Росатом", а фінансові розрахунки здійснювалися через Газпромбанк, який потрапив під санкції в листопаді 2024 року.

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США Угорщина

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