США отменили санкции в отношении совместного с РФ проекта АЭС «Пакш-2» — Петер Сиярто

Соединенные Штаты отменили санкции, связанные с проектом строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.

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Глава МИД Венгрии Петер Сиярто сообщил, что США отменили санкции, связанные с проектом строительства атомной электростанции "Пакш-2", участие в котором также принимает "Росатом".

"США отменили санкции, блокировавшие строительство атомной электростанции "Пакш II"",— рассказал глава МИД.

Он заявил, что Венгрия благодарна США, поскольку этот проект "гарантирует ее будущее энергоснабжение" и добавил, что санкционные меры якобы преследовали цель "подорвать долгосрочное безопасное энергоснабжение Венгрии путем введения ограничений на строительство атомной электростанции Пакш, что сделало практически невозможным продолжение строительства".

Напомним, что Россия и Венгрия подписали соглашение о строительстве пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" в рамках проекта "Пакш-2". В строительстве второй очереди участвует "Росатом", а финансовые расчеты производились через Газпромбанк, попавший под санкции в ноябре 2024 года.

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