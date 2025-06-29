Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин — опубликован указ Зеленского

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение РНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Речь идет о решении СНБО от 29 июня 2025 г. О выходе Украины из конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 18 сентября 1997 года.

В решении, обнародованном на сайте главы государства, отмечено, что такой шаг обусловлен необходимостью защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в условиях продолжающейся широкомасштабной агрессии РФ.

Напомним, что депутат Роман Костенко отмечал, что решения ожидают рассмотрения в Верховной Раде для законодательного закрепления. Он добавил, что Россия не является стороной конвенции и массово применяет мины против украинских военных и гражданских.

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