Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін — опубліковано указ Зеленського

Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення й виробництво протипіхотних мін. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Йдеться про рішення РНБО від 29 червня 2025 року Про вихід України з конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року.

У рішенні, оприлюдненому на сайті глави держави, зазначено, що такий крок обумовлений необхідністю захисту територіальної цілісності та суверенітету України в умовах триваючої широкомасштабної агресії РФ.

Нагадаємо, що депутат Роман Костенко зазначав, що рішення очікують на розгляді у Верховній Раді для законодавчого закріплення. Він додав, що Росія не є стороною конвенції і масово застосовує міни проти українських військових і цивільних.

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