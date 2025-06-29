У Смілі на Черкащині зростає кількість постраждалих від обстрілу — пошкоджено будинки, фото

Смілу атакували ракетами та дронами.

Фото: Черкаська ОВА

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Ворог вночі обстріляв Смілу на Черкащині. Внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки зросла до 11 осіб кількість постраждалих. Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"По допомогу до медиків звернулись уже 11 людей. З них двоє - дітки. Їм надають усю необхідну допомогу", - повідомив він.

За попередніми даними, в межах міста зафіксовано падіння трьох ракет і восьми дронів. За словами Табурця, ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі.

У Смілі значно пошкоджено три дев’ятиповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Також пошкоджені щонайменше чотири заклади освіти, психлікарня, практично зруйнований навчальний корпус коледжу Національного університету харчових технологій.

У місцевій школі облаштували місця для розміщення людей, які цього потребують.

Фото: ОВА, поліція

Нагадаємо, що в ніч на 29 червня Росія завдала масованого удару по Україні, багато цілей було спрямовано на Захід.

На літаку F-16 загинув український пілот Максим Устименко, який відбивав масовану нічну атаку.

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